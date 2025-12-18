Около 16 часов продлится самая долгая ночь года в Ростовской области

В декабре жители Ростовской области, как и всего Северного полушария Земли, смогут наблюдать самую длинную ночь в году, она продлится около 16 часов. Зимнее солнцестояние — начало астрономической, а не календарной зимы — ожидается в ночь на 21 декабря.
Напомним, во время зимнего солнцестояния одно из полушарий Земли достигает наибольшего наклона по направлению от Солнца и в итоге получает наименьшее количество света. Именно в этот период наблюдается самый короткий день в году и, соответственно, наиболее долгая ночь.
Раньше люди придавали большое значение зимнему солнцестоянию и проводили в этот день различные праздники.
