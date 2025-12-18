СМИ: Эстония увеличила срок военной службы по призыву до года

В настоящее время, по данным EI, в Эстонии используются две модели службы продолжительностью 8 и 11 месяцев для различных родов войск, включая бронетанковые войска, военно-морской флот, а также специалистов по военной связи и информационным технологиям, пишет издание European Interest.
Решение о продлении срока службы продиктовано меняющейся ситуацией в области безопасности и уроками, извлеченными из недавних глобальных военных конфликтов, в частности конфликта на Украине. Изменение коснется всех новобранцев 2027 года.
По словам генерала Андрус Мерило, командующего Вооруженными силами Эстонии, в соответствии с новыми правилами призывники будут проходить шестимесячную интенсивную подготовку, направленную на управление системами вооружения, за которой последуют дополнительные шесть месяцев боевых учений. Ожидается, что такой структурированный подход повысит боеготовность вооруженных сил Эстонии.
Издание уточняет, что население Эстонии составляет примерно 1,37 млн человек, в армию ежегодно набирают около 4000 человек призывного возраста. Эстонская армия в основном опирается на свои резервные силы, которые насчитывают около 230 тыс. человек, или почти 20% общей численности населения.