Ученые КБГУ нашли «потерянный» на 100 лет вид кузнечика

Последнее достоверное упоминание об этом виде, которого также называют «не прыгающим кузнечиком», на территории КБР относилось к 1917 году. С тех пор насекомое считалось реликтовым, сохранившимся лишь в исторических хрониках. Первооткрывательницей стала выпускница биофака КБГУ Наталья Шомахова. Во время полевых работ она обратила внимание на двух крупных, незнакомых ей насекомых, которых сначала приняла за грызунов. Пойманный экземпляр она доставила своему научному руководителю, доценту КБГУ, экологу Аубекиру Хатухову, который и идентифицировал уникальную находку. Для детального изучения была организована специальная экспедиция. За две недели наблюдений ученые отловили 15 экземпляров. Все образцы теперь хранятся в музее живой природы КБГУ.