Песков назвал самые популярные вопросы на прямую линию Путина

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Среди обращений россиян на прямую линию Владимира Путина преобладают вопросы социального обеспечения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».
«Вопросы социального обеспечения на первом месте и вопросы, связанные с проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей», — сказал он.
Он отметил, что в этом году на прямую линию не поступает обращений по неожиданным темам, но изменилось их распределение по степени актуальности.
«Если в прошлом году больше всего было вопросов, связанных со здравоохранением, то в этом году это даже не входит в тройку. Наверное, в пятерку», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее в четверг Песков сообщил, что подготовка к мероприятию вышла на финальный этап, она шла до глубокой ночи.
Как сообщал Кремль, по состоянию на 12:00 мск от россиян поступило уже 918 тысяч звонков, 328 тысяч СМС-сообщений, 394 тысячи вопросов через MAX, 67 тысяч ММС-сообщений, 238 тысяч обращений через соцсети, 83 тысячи — через сайт и 25 тысяч — через приложение.
В этом году прямую линию вновь совместят с большой пресс-конференцией президента. Программа под названием «Итоги года» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск.
Обратиться к главе государства можно по телефону 8−800−200−40−40, с помощью СМС- или ММС-сообщения на номер 0−40−40, через чат-бот на национальной платформе MАХ, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте moskva-putinu.ru.