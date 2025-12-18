Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков назвал вопросы, связанные с проблемами бойцов, важными для Путина

Песков: каждый связанный с проблемами бойцов вопрос является важным для Путина.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Каждый вопрос, связанный с проблемами, которые могут испытывать герои СВО, является важным для президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопросы, связанные с какими-то проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей, они тоже стоят не так остро, как в прошлом. Они, конечно же, есть. Конечно, есть. И каждый этот вопрос является самым важным для тех, кто занимается решением, и для президента в первую очередь», — сказал Песков «Известиям».

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше