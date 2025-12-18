Песков назвал вопросы, связанные с проблемами бойцов, важными для Путина

«Вопросы, связанные с какими-то проблемами, которые могут испытывать наши герои СВО, члены их семей, они тоже стоят не так остро, как в прошлом. Они, конечно же, есть. Конечно, есть. И каждый этот вопрос является самым важным для тех, кто занимается решением, и для президента в первую очередь», — сказал Песков «Известиям».