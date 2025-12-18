Ричмонд
Лукашенко сказал, что в Беларуси половина правительства евреев

Лукашенко сказал о национальной идее в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси половина правительства — евреи.

Так, во время Послания белорусскому народу и парламенту глава страны сказал, что Беларусь упрекнули в том, что белорусы будто бы «гнобили евреев».

— Нас упрекают за то, что мы гнобили евреев? Да в Беларуси, например, половина правительства — евреи, — сказал он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что нормальные умные люди — евреи, поляки, украинцы, русские, белорусы.

— Ни один еврей, ни один поляк в мой огород камень не бросит. Никогда не было такого, чтобы мы кого-то наклоняли. Это наши люди, — пояснил глава государства.

Лукашенко добавил, что его нельзя упрекнуть в антисемитизме или настроениях против поляков. Он добавил, что в его ближайшем окружении половина женщин — католички, и так же — в руководящих органах власти.

— Вот и вся национальная идея! Я не говорю про русских, украинцев и белорусов. Не надо гнобить людей, — указал президент Беларуси.

И заключил, что такой Беларусь и будет даже без него в качестве президент.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Также Александр Лукашенко назвал себя уходящим президентом.

Кроме того, он высказался про лишний вес у белорусов: «Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю».

Ранее также белорусский лидер заявил, что в Минске нужен лимит на ввод новых метров жилья. До этого глава республики сказал ликвидировать ряд госструктур, назвав их «блатными кормушками».

