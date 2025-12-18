Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков призвал внедрять ИИ так, чтобы он не вредил

Песков: важно внедрять ИИ таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Важно начинать внедрять искусственный интеллект таким образом, чтобы он только помогал, а не вредил, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Очень важно начинать его внедрять таким образом, чтобы он нам только помогал, а не вредил. Сейчас мы видим очень много всего позитивного и полезного», — сказал Песков «Известиям».

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше