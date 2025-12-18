Лукашенко сказал, что скачков в росте тарифов ЖКХ для белорусов не будет

В Послании к белорусскому народу и парламенту президент Беларуси Александр Лукашенко назвал актуальной проблему модернизации энергетических объектов в результате того, что Белорусская АЭС генерируется в систему.
«Провода старые, по-народному говоря, подстанции никакие — ту мощность, которая нужна в том или ином районе, деревне, не выдерживают», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент отметил, что надо быстро заняться строительством линий всех классов напряжения, а также подстанций с разумным запасом мощности. Но модернизацию проводить строго в рамках установленного порядка роста тарифов для населения и предприятий.
По словам президента, рост тарифов ЖКХ для населения раньше было $5 в год, сейчас — половина базовой величины, или 21 рубль в 2025 году.
«Никаких скачков здесь не будет. И я хочу предупредить правительство», — подчеркнул глава государства.
