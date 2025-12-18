Чем прославился святитель Николай Чудотворец и почему его связывают с образом Санта-Клауса

Наутро глава семьи обнаружил неожиданный подарок. Его радости не было предела — ведь по крайней мере одна из его дочерей будет спасена от греха. Он долго думал, кто мог бы помочь ему финансово, и пришел к выводу, что появившиеся невесть откуда деньги — знак Божьей помощи. В следующие ночи Николай Чудотворец оставил на пороге еще два мешочка с золотом. Хозяин дома выследил благодетеля. И хотя мирянин пообещал Николаю ничего не рассказывать об этом случае, о добрых делах святителя стало известно другим людям.