«Стало полной неожиданностью»: В Ростове на свет появилась тройня

В Ростове, в перинатальном центре, произошло радостное событие. Жительница Мясниковского района стала мамой тройни. Сыновей родители назвали Федор и Арсений, а дочку — Валерия. Мальчики при рождении весили 1760 граммов и 1200 граммов, а девочка — 1500 граммов.
— Появление тройни стало полной неожиданностью. У нас растет старшая дочь — и тройня ну никак не планировалась, — рассказывает мама малышей Кристина.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Олеси Стражинской, многоплодная беременность всегда сопряжена с определенными трудностями, поскольку нередко роды происходят преждевременно. В случае с Кристиной все прошло благополучно. Она стала мамой на 33 неделе беременности.
