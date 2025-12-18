Ричмонд
«Стало полной неожиданностью»: В Ростове на свет появилась тройня

В Ростове женщина стала мамой двух девочек и сына.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове, в перинатальном центре, произошло радостное событие. Жительница Мясниковского района стала мамой тройни. Сыновей родители назвали Федор и Арсений, а дочку — Валерия. Мальчики при рождении весили 1760 граммов и 1200 граммов, а девочка — 1500 граммов.

— Появление тройни стало полной неожиданностью. У нас растет старшая дочь — и тройня ну никак не планировалась, — рассказывает мама малышей Кристина.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Олеси Стражинской, многоплодная беременность всегда сопряжена с определенными трудностями, поскольку нередко роды происходят преждевременно. В случае с Кристиной все прошло благополучно. Она стала мамой на 33 неделе беременности.

