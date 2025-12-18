Ричмонд
ZESTREA — 31 год красоты, блеска и праздничного настроения!

Магазин ZESTREA уже более 30 лет делает дома жителей Молдовы красивее, завтраки — вкуснее, а подарки — роскошнее.

Источник: Комсомольская правда

ZESTREA 31 год красоты, блеска и праздничного настроения!

Спешите!

В День рождения магазина на всю продукцию гарантированные скидки 30% только 17, 18, 19 и 20 декабря!

Есть вещи, которые сами по себе создают праздник. Это могут быть тёплый чай в фарфоровой чашечке, бокал из тончайшего стекла или сервиз, который сияет так, будто только что сошёл со страницы сказки. Магазин ZESTREA уже более 30 лет делает дома жителей Молдовы красивее, завтраки — вкуснее, а подарки — роскошнее. Здесь каждый предмет — маленькая история о стиле, искусстве и семейных традициях.

И сейчас ZESTREA приглашает вас на главный праздник года — День рождения магазина! Четыре дня: 17, 18, 19 и 20 декабря вас ждут скидки 30% на весь ассортимент!

Когда красота живёт на полках.

Стоит лишь открыть дверь ZESTREA — и внутри происходит то самое — «хочу всё!». Фарфор будто дышит лёгкостью! Хрусталь, отражающий свет тысячу раз. Тонкие бокалы, вазы, блюда, сервизы — от классики до европейского шика.

Здесь представлены марки, которые знают ценители по всему миру:

— CRYSTALEX Bohemia — чешское стекло с традицией XVII века.

— Gold Crystal и Crystalite Bohemia — хрусталь без компромиссов.

— Falkenporzellan — баварская роскошь, расписанная вручную золотом и платиной.

— Императорский фарфор — легендарная «Кобальтовая сетка», коллекционный фарфор музеев.

— Thun — Карловарский фарфор, изящество, практичность и стойкость.

Каждый предмет здесь — готовый подарок. Каждая покупка — маленькая победа эстетики над буднями.

Из истории:

19 декабря 1994 года в Молдове появилась компания, которая изменила рынок посуды — Misa SRL. Спустя десятилетия именно под её брендом работает магазин ZESTREA, где собраны лучшие мировые марки стекла, фарфора и хрусталя. Начав с небольшого офиса и первых контрактов, компания выстроила серьёзную систему дистрибуции и стала крупнейшим игроком рынка.

За годы развития Misa SRL заключила эксклюзивные контракты с производителями России, Украины, стран СНГ и Европы, создала стабильную дилерскую сеть, стала лидером по продажам фарфора, стекла и хрусталя в Молдове, сформировала честную и конкурентную ценовую политику.

Сегодня Misa SRL — это качество, проверенное временем, репутация, признанная производителями Европы, и традиции, которые продолжаются в магазине ZESTREA.

ул. М. Варлаам, 69 (угол Эминеску), тел. 022 22 79 89.

День рождения ZESTREA — четыре дня красоты со скидкой 30% — 17, 18, 19 и 20 декабря.

