ZESTREA — 31 год красоты, блеска и праздничного настроения!

Есть вещи, которые сами по себе создают праздник. Это могут быть тёплый чай в фарфоровой чашечке, бокал из тончайшего стекла или сервиз, который сияет так, будто только что сошёл со страницы сказки. Магазин ZESTREA уже более 30 лет делает дома жителей Молдовы красивее, завтраки — вкуснее, а подарки — роскошнее. Здесь каждый предмет — маленькая история о стиле, искусстве и семейных традициях.