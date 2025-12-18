Ричмонд
Песков объяснил интерес молодежи к «Прямой линии с Путиным»

Песков: интерес молодежи к прямой линии связан в том числе с использованием Max.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Повышенный интерес молодежи к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным связан в том числе с использованием мессенджера Max, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>

Он отметил, что рост интереса молодежи к президенту и его повестке дня в этом году беспрецедентный.

«Появился новый инструментарий тоже, который используют молодые, тот же Max, мессенджер… В силу самых разных факторов в этом году мы действительно имеем такой повышенный интерес», — сказал Песков «Известиям».

