По заданию Минобороны Украины хотел подорвать железную дорогу: уфимца осудили за попытку диверсии

В Уфе вынесли приговор 31-летнему мужчине, обвиняемому в преступлениях против безопасности государства. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии, мужчина признан виновным по ряду статей, включая диверсию, незаконный оборот взрывчатых веществ и наркотиков.
По данным ведомства, в период с 19 октября по 14 декабря 2023 года подсудимый вступил в организованную группу, созданную сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины. Цель созданной группировки состояла в совершении диверсий для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России.
По заданию руководителя обвиняемый провел разведку местности вблизи железнодорожного моста в Уфе, получил из тайников компоненты взрывного устройства и взрывчатое вещество, которые хранил дома. В дальнейшем он получил инструкции по осуществлению диверсии и изготовлению взрывного устройства для подрыва железнодорожного полотна. Реализовать свой замысел он не успел: его задержали сотрудники ФСБ.
При обыске в жилище подсудимого нашли наркотическое средство. В суде мужчина признал вину лишь частично — только в хранении компонентов взрывчатки.
Верховный Суд Башкирии назначил уфимцу 22 года лишения свободы: первые 4 года он проведет в тюрьме, остальной срок — в исправительной колонии особого режима. Дополнительно ему назначено ограничение свободы на 1,5 года и штраф в более чем 700 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.