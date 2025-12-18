По заданию Минобороны Украины хотел подорвать железную дорогу: уфимца осудили за попытку диверсии

По заданию руководителя обвиняемый провел разведку местности вблизи железнодорожного моста в Уфе, получил из тайников компоненты взрывного устройства и взрывчатое вещество, которые хранил дома. В дальнейшем он получил инструкции по осуществлению диверсии и изготовлению взрывного устройства для подрыва железнодорожного полотна. Реализовать свой замысел он не успел: его задержали сотрудники ФСБ.