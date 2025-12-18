Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нуждающаяся в медпомощи 26-летняя девушка пропала в Башкирии: ее ищут уже 59 дней

В Башкирии 59 дней разыскивают 26-летнюю девушку.

Источник: Комсомольская правда

Добровольческий поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас» объявил о розыске 26-летней Марии Чашниковой из села Курорта Гафурийского района, местонахождение которой неизвестно уже 59 дней — с 20 октября.

Приметы разыскиваемой: рост — 169 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения была одета в черную футболку с принтом, черные штаны с зелено-оранжевыми вставками и розовые сланцы.

Особое внимание обращается на то, что девушка, по данным поисковиков, нуждается в медицинской помощи. Любая информация о ее возможном местонахождении может быть жизненно важной.

Волонтеры просят всех, кто обладает какими-либо сведениями, немедленно сообщить на горячую линию отряда 8 (937) 310−21−12 или по единому номеру экстренных служб 112. Также «БашРегионСпас» обращается за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поискам.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.