Нуждающаяся в медпомощи 26-летняя девушка пропала в Башкирии: ее ищут уже 59 дней

Добровольческий поисково-спасательный отряд «БашРегионСпас» объявил о розыске 26-летней Марии Чашниковой из села Курорта Гафурийского района, местонахождение которой неизвестно уже 59 дней — с 20 октября.
Приметы разыскиваемой: рост — 169 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения была одета в черную футболку с принтом, черные штаны с зелено-оранжевыми вставками и розовые сланцы.
Особое внимание обращается на то, что девушка, по данным поисковиков, нуждается в медицинской помощи. Любая информация о ее возможном местонахождении может быть жизненно важной.
Волонтеры просят всех, кто обладает какими-либо сведениями, немедленно сообщить на горячую линию отряда 8 (937) 310−21−12 или по единому номеру экстренных служб 112. Также «БашРегионСпас» обращается за помощью к добровольцам, готовым присоединиться к поискам.
