Губернатор Ростовской области потребовал пересчитать оплату за отопление в декабре

Авария на станции произошла 15 декабря, и, несмотря на оперативно начатые восстановительные работы, жители Западного жилого массива до сих пор остаются без тепла. Ситуацию усугубило то, что поставщик энергии, не дожидаясь устранения проблем, начал рассылать квитанции. Причем суммы в них оказались даже выше ноябрьских, поскольку расчеты проводились по средним нормативам, а не по реальным показаниям счетчиков.