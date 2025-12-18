Губернатор Ростовской области потребовал пересчитать оплату за отопление в декабре

После масштабной аварии на ТЭЦ-2, которая оставила без отопления целый район, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял жесткие меры. Он потребовал немедленного перерасчета платежей за декабрь и отзыва уже выставленных счетов.
Авария на станции произошла 15 декабря, и, несмотря на оперативно начатые восстановительные работы, жители Западного жилого массива до сих пор остаются без тепла. Ситуацию усугубило то, что поставщик энергии, не дожидаясь устранения проблем, начал рассылать квитанции. Причем суммы в них оказались даже выше ноябрьских, поскольку расчеты проводились по средним нормативам, а не по реальным показаниям счетчиков.
С таким заявлением глава региона выступил во время оперативного совещания непосредственно на территории ТЭЦ-2. Он потребовал отозвать все ошибочные счета и провести справедливый перерасчет для потребителей.
Представители компании-поставщика заверили, что исполнят требование губернатора. Все начисления за период аварии будут пересмотрены. Жители получат скорректированные квитанции уже в январе будущего года — с учетом всего недопоставленного тепла.