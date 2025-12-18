Мнение: Послание Президента отражает чаяния народа и реальные потребности государства

Как представитель профсоюзного движения Павел Жуйков акцентировал внимание на нескольких важных, по его мнению, моментах. «Системное развитие экономики, неослабляемое внимание к вопросам качества, доступность товаров и услуг, демография и другие важнейшие задачи, прозвучавшие в выступлении. Убежден, что социально ориентированная модель развития нашей страны, целенаправленно реализуемая главой государства и ставшая настоящим брендом Беларуси, является одной из ключевых основ устойчивости нашей страны, — сказал он. — Послание однозначно будет воспринято обществом как программа действий на ближайшую перспективу, отражающая чаяния народа и реальные потребности государства».-0-