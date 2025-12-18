Мнение: Послание Президента отражает чаяния народа и реальные потребности государства

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента отражает чаяния народа и реальные потребности государства. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Могилевской областной организации Белорусского профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания Павел Жуйков по итогам выступления главы государства в первый день работы VII Всебелорусского народного собрания.
Павел Жуйков следил за выступлением главы государства в прямом эфире. И он отметил, что возможность присоединиться к такому важному событию в жизни страны из любого ее уголка говорит об открытости подходов к формированию будущего Беларуси.
«Сегодняшнее выступление главы государства без преувеличения можно назвать программным. В его основе, очевидно, глубокий анализ текущей ситуации в Беларуси и за рубежом, — отметил он. — Содержание Послания, расставленные в нем акценты продемонстрировали глубокое понимание Президентом текущих реалий и перспектив развития нашей страны».
По словам Павла Жуйкова, колоссальный опыт главы государства, его умение, с одной стороны, мыслить масштабно, а с другой — уделять внимание деталям, позволяют с хирургической точностью выявлять проблемные вопросы и определять приоритеты. «По сути в Послании Президента прозвучали ответы даже на те вопросы, которые еще лишь формулируются обществом», — подчеркнул он.
Как представитель профсоюзного движения Павел Жуйков акцентировал внимание на нескольких важных, по его мнению, моментах. «Системное развитие экономики, неослабляемое внимание к вопросам качества, доступность товаров и услуг, демография и другие важнейшие задачи, прозвучавшие в выступлении. Убежден, что социально ориентированная модель развития нашей страны, целенаправленно реализуемая главой государства и ставшая настоящим брендом Беларуси, является одной из ключевых основ устойчивости нашей страны, — сказал он. — Послание однозначно будет воспринято обществом как программа действий на ближайшую перспективу, отражающая чаяния народа и реальные потребности государства».-0-