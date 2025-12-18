Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал не переживать о его здоровье

Лукашенко ответил на вопрос про свое здоровье.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с Посланием президенту белорусскому народу и парламенту 2 часа 14 минут. Завершив Послание, глава государства отметил, что по ходу выступления он сокращался и пояснил, что полную версию опубликуют в государственных СМИ. Также Лукашенко сказал, что готов ответить на возникшие вопросы. А перед этим обратил внимание на свое здоровье.

— Я нормально себя чувствую, вы не переживайте. Я почему говорю, мне сегодня утром передали — написали: «Как ваше здоровье?». Да, господь с вами, все нормально, вы не переживайте, — высказался белорусский лидер.

И также заметил, что просто отвык говорить так много и так долго, как во время Послания. Поэтому голос — «немного подсел».

— Я себя нормально чувствую. Дай бог, чтобы и дальше так. Большего не хочу, — констатировал белорусский президент.

Также Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси половина правительства евреев.

Ранее глава страны высказался про лишний вес у белорусов: «Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю».

Еще белорусский лидер раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше