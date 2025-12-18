Лукашенко сказал не переживать о его здоровье

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступал с Посланием президенту белорусскому народу и парламенту 2 часа 14 минут. Завершив Послание, глава государства отметил, что по ходу выступления он сокращался и пояснил, что полную версию опубликуют в государственных СМИ. Также Лукашенко сказал, что готов ответить на возникшие вопросы. А перед этим обратил внимание на свое здоровье.