Минздрав сказал, когда фармацевт откажет в выдаче лекарства по рецепту

Так, в частности, Минздрав уточнил случаи, при которых выписанный врачом рецепт будет возвращен человеку с разъяснениями. В выдаче лекарства по рецепту, например, будет отказано в случае отсутствия в рецепте штампа организации здравоохранения, учетного номера плательщика, фамилии и инициалов пациента, врача, подписи врача, печати врача, даты выписки, а также в случае отсутствия приложения к рецепту формы № 1.