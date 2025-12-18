Минздрав сказал, когда фармацевт откажет в выдаче лекарства по рецепту

Минздрав Беларуси разъяснил положения нового постановления ведомства, которое касается аптечной практики, сообщает БелТА.
Так, в частности, Минздрав уточнил случаи, при которых выписанный врачом рецепт будет возвращен человеку с разъяснениями. В выдаче лекарства по рецепту, например, будет отказано в случае отсутствия в рецепте штампа организации здравоохранения, учетного номера плательщика, фамилии и инициалов пациента, врача, подписи врача, печати врача, даты выписки, а также в случае отсутствия приложения к рецепту формы № 1.
Но есть и положительный момент. Так, расширен перечень случаев, при которых, по выписанному рецепту, несмотря на недочеты, фармацевт может продать необходимое лекарство. Это будет сделано, если, например, указан неверный срок действия рецепта врача, если не полностью прописана дата рождения пациента.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках: «Вынуждены с шести утра приезжать в поликлинику и ждать в порядке живой очереди».
Кроме того, Александр Лукашенко высказался про лишний вес у белорусов: «Лишний вес — это катастрофа. Знаю, что говорю».
А еще президент признался, что Господь его уберег от больницы: «Не валяюсь в ней».
