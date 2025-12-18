Как белорусы понимают роль и значение ВНС, пояснил Гигин

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, депутат Палаты представителей, делегат ВНС Вадим Гигин рассказал корреспонденту БЕЛТА, как белорусы понимают роль и значение ВНС.
«Всебелорусское народное собрание, могу процитировать Конституцию, — это высший представительный орган народовластия. Это очередной исторический этап нашего народовластия, нашего понимания демократии. Именно так оно зарождалось в 1996 году. Именно в таком статусе мы утверждали его на референдуме, а поправкой к Конституции в 2022 году закрепили этот статус», — напомнил Вадим Гигин.
Это действительно народная власть: представители самых различных категорий граждан собираются вместе, чтобы принимать самые ответственные решения, добавил он. «Накануне мы провели очень большое количество встреч в трудовых коллективах. Наши граждане так и понимают роль и значение ВНС, — заметил он. — Мы примем программу социально-экономического развития нашей страны на 2026−2030 годы. Всем приоритетам, безусловно, уделяется значительное внимание, в том числе культуре. Вот даже пример развития туристического потенциала — это вложения в объекты культуры, которые привлекательны для туристов, и сильные регионы. Это улучшение качества жизни каждого гражданина через культурную инфраструктуру».
Проект программы делегаты обсуждали подробно. «Можно сказать, что этот проект прошел всенародное обсуждение», — обратил внимание гендиректор. -0-
