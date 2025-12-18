Как белорусы понимают роль и значение ВНС, пояснил Гигин

Это действительно народная власть: представители самых различных категорий граждан собираются вместе, чтобы принимать самые ответственные решения, добавил он. «Накануне мы провели очень большое количество встреч в трудовых коллективах. Наши граждане так и понимают роль и значение ВНС, — заметил он. — Мы примем программу социально-экономического развития нашей страны на 2026−2030 годы. Всем приоритетам, безусловно, уделяется значительное внимание, в том числе культуре. Вот даже пример развития туристического потенциала — это вложения в объекты культуры, которые привлекательны для туристов, и сильные регионы. Это улучшение качества жизни каждого гражданина через культурную инфраструктуру».