Прямую трансляцию с ВНС смотрят в Могилевском государственном университете им. А. А. Кулешова

18 декабря, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прямую трансляцию со второго заседания VII Всебелорусского народного собрания смотрят в Могилевском государственном университете имени А. А. Кулешова. К просмотру присоединились профессорско-преподавательский состав, студенты и руководство вуза, передает корреспондент БЕЛТА.
Проректор по научной работе МГУ имени А. А. Кулешова, доктор экономических наук, профессор Наталья Маковская назвала ВНС знаменательным событием для будущего страны. «Сегодняшнее событие — это не только подведение итогов последней пятилетки, но и закладка фундамента для самого сильного за последние 10−15 лет бэкграунда развития Республики Беларусь», — сказала она.
По ее словам, за последние годы Беларусь совершила значительный социально-экономический прорыв: сократилась безработица, достигнуты успехи в импортозамещении, обеспечено присутствие на крупных азиатских рынках. «Мы стали достаточно сильным геополитическим игроком. Сегодняшний посыл социально и политически значим: он укрепляет в людях чувство принадлежности к сильной, дружной и мирной нации», — отметила Наталья Маковская.
Она подчеркнула, что особое внимание на ВНС уделяется человеческому капиталу. «Социальная ориентированность экономики доказала свою устойчивость за последние 30 лет. Это и укрепление здравоохранения, и новые посылы в образовании, и рост качества жизни. Да, есть проблемы, например демографическая. Но мы уверены: мы будем рожать больше детей и они вырастут здоровыми и образованными», — добавила она.
Комментируя роль науки, проректор напомнила о недавних замечаниях Президента в адрес научного сообщества. «Эти наставления должны стать импульсом для прорывов в технологиях, цифровизации и импортозамещении. Именно это обеспечит устойчивость экономики и выведет нас на новые рынки», — сказала она.
Студентка факультета математики и естествознания Полина Щербакова отметила, что ее особенно вдохновила идея поддержки отечественных разработок. «Первое, что меня зацепило, — что все должно быть отечественным, сделано конкретно в нашей стране. Я уверена: все, что делает молодежь, останется в Беларуси, а также будет востребовано за рубежом и принесет высокую прибыль», — добавила она.
Как студентка химико-биологической специальности, Полина подчеркнула, что в университете активно развиваются научные проекты в области химии и биологии. «Мы можем вносить вклад как в сельское хозяйство, так и в экономику страны. Также важно, что в Беларуси активно поддерживаются талантливые студенты — через конкурсы, именные и президентские стипендии, участие в диалоговых площадках на областном и международном уровнях», — добавила она.
Студентка факультета иностранных языков Дарья Красовская сделала акцент на развитии туризма. «Мне особенно откликнулось, что Беларусь входит в 50 лучших туристических стран мира. Изучение иностранных языков позволит нам поднять рейтинг еще выше. Безопасность, природа, уют — все это привлекает иностранцев», — заметила она.
Дарья подчеркнула, что даже после окончания университета и начала преподавательской деятельности в школе она сможет вносить вклад в развитие туризма: «Даже несколько фраз на иностранном языке помогут туристам сориентироваться — от точки А до точки Б. У Беларуси огромный потенциал, и я хочу быть частью его реализации», — заключила студентка.
В числе приглашенных на ВНС — ректор МГУ имени А. А. Кулешова Юрий Машин. Он подчеркнул, что в Беларуси на государственном уровне уделяется приоритетное внимание подрастающему поколению. «Следует отметить, что на государственном уровне большой акцент делается на работе с молодежью. Ведь именно это поколение станет в будущем руководителями организаций, предприятий и учреждений. Особенно важен этот вопрос в контексте решений, которые будут приняты на Всебелорусском народном собрании», — отметил он.
По словам ректора, ВНС станет ключевой площадкой для определения вектора развития страны на ближайшие пять лет. При этом особое значение имеет историческая преемственность. «Молодое поколение не видело того времени, с которого мы начинали строить современное суверенное государство. Наши отцы, деды и прадеды завоевали Великую Победу, а благодаря мудрой политике Президента мы смогли сохранить мир и приумножить богатство на белорусской земле для будущих поколений. Их задача — сохранить и обеспечить дальнейшее процветание страны», — подчеркнул Юрий Машин.
Он также напомнил, что в Беларуси реализуется комплексная система социальных гарантий. «Наше богатство — это наши люди. Мы, нынешнее взрослое поколение, всеми силами создаем те блага, которые должна ценить молодежь: бесплатное образование и медицину, поддержку пожилых, социальную защищенность», — добавил ректор.
Особое внимание, по его словам, будет уделено развитию науки и ее интеграции с реальным сектором экономики. «Вузы и академическая наука должны работать на решение конкретных задач, стоящих перед потребностями экономики Беларуси. Именно научный потенциал позволяет повысить конкурентоспособность продукции, создавать инновации и товары с высокой добавленной стоимостью. Уверен: белорусская наука и дальше будет уверенно двигаться вперед», — заключил он.
Трансляция второго заседания VII Всебелорусского народного собрания продолжается. Его итоги определят стратегические приоритеты развития Беларуси на ближайшие пять лет. Завтра планируется рассмотрение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы. -0-
Фото Олега Фойницкого.