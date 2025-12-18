Ричмонд
Песков оценил результаты использования ИИ

Песков заявил, что тема ИИ новая и таит в себе много добра и потенциального зла.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сейчас много позитивных и полезных результатов использования ИИ, но эта тема новая и таит в себе много добра и потенциального зла, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«И тема (ИИ — ред.) в целом новая. И развивается очень быстро. И, как и все в нашем мире, она таит в себе много и добра, и в то же время потенциального зла. И поэтому очень важно начинать его внедрять таким образом, чтобы он нам только помогал, а не вредил. Вот сейчас мы видим очень много всего позитивного и полезного», — сказал Песков «Известиям».

