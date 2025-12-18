Ричмонд
Лукашенко: иноагентов и экстремистов не будет в политическом поле Беларуси

Лукашенко заявил, что в белорусской политике не будет иноагентов и экстремистов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в политическом поле Беларуси больше не будет иноагентов и экстремистов.

На это белорусский лидер обратил внимание во время Послания белорусскому народу и парламенту.

Так, отсутствие в белорусском политическом поле ионогенов и экстремистов Лукашенко назвал вопросом справедливости.

— Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости, — заявил белорусский президент.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Также белорусский лидер сказал, что в Беларуси половина правительства евреев.

А еще в Послании глава республики назвал себя уходящим президентом.

