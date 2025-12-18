Лукашенко: иноагентов и экстремистов не будет в политическом поле Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в политическом поле Беларуси больше не будет иноагентов и экстремистов.
На это белорусский лидер обратил внимание во время Послания белорусскому народу и парламенту.
Так, отсутствие в белорусском политическом поле ионогенов и экстремистов Лукашенко назвал вопросом справедливости.
— Не будут больше в нашем политическом поле работать иноагенты и экстремисты. Это тоже вопрос справедливости, — заявил белорусский президент.
Также белорусский лидер сказал, что в Беларуси половина правительства евреев.
А еще в Послании глава республики назвал себя уходящим президентом.