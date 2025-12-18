Ричмонд
Актер внезапно умер в 31 год и стал донором органов

Британский телевизионный актёр Уильям Раш, сын звезды сериала «Улица Коронации» Дебби Раш, скончался на 32-м году жизни.

Британский телевизионный актёр Уильям Раш, сын звезды сериала «Улица Коронации» Дебби Раш, скончался на 32-м году жизни. Об этом его мать сообщила сегодня в социальных сетях.

Как пишет The Sun, смерть Уильяма Раша наступила 17 декабря. Органы мужчины пожертвовали для трансплантации другим пациентам. Причина смерти не разглашается.

Уильям Эдвард Раш родился в 1994 году в городе Бари, Великобритания. Он окончил Школу актёрского мастерства в Манчестере.

На телеэкране он дебютировал в 2007 году в сериале «Бесстыдники». Раш снимался в одних сценах со своей матерью в «Улице Коронации». Также в его фильмографии — роли в сериалах «Катастрофа», «Улица Ватерлоо», «Вера» и других проектах.

