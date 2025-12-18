«Белавиа» возобновляет полетную программу из Минска в Алматы

Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам (обратно — по вторникам и пятницам). Самолет вылетает из Минска в 20.20, прибывает в Алматы в 3.10 следующего дня. Вылет из Алматы — в 4.10, прибытие в Минск — в 7.30. Стоимость билетов начинается от Br540 в одну сторону (тариф «Лайт»).