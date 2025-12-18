Ричмонд
«Белавиа» возобновляет полетную программу из Минска в Алматы

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» с сегодняшнего дня возобновляет регулярные рейсы в Алматы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе авиакомпании.

Возвращение Алматы в маршрутную сеть «Белавиа» — долгожданное событие для пассажиров: авиационные власти Казахстана выдали разрешение на возобновление рейсов.

Рейсы запланированы два раза в неделю по понедельникам и четвергам (обратно — по вторникам и пятницам). Самолет вылетает из Минска в 20.20, прибывает в Алматы в 3.10 следующего дня. Вылет из Алматы — в 4.10, прибытие в Минск — в 7.30. Стоимость билетов начинается от Br540 в одну сторону (тариф «Лайт»).

«Авиакомпания была вынуждена приостановить выполнение рейсов Минск — Алматы в мае 2022 года по решению казахстанской стороны. До приостановки рейсов направление стабильно пользовалось высоким спросом», — отметил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности «Белавиа» Владимир Баркун.

Он поблагодарил за постоянную поддержку Президента, правительство, Министерство иностранных дел, Министерство транспорта и коммуникаций, Департамент по авиации Минтранса.

По случаю возобновления полетной программы в Национальном аэропорту «Минск» царила праздничная атмосфера. Также в рамках официальной части прошла дегустация сетов дополнительного бортового питания — новой услуги авиакомпании, поставщиком которой выступает служба кейтеринга аэропорта. -0-