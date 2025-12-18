Россиянам рассказали, сколько печений в день можно есть без особого вреда

Ежедневное потребление более двух штук печенья значительно повышает риски развития ожирения и сахарного диабета. К такому выводу пришла диетолог Марият Мухина в беседе с «Абзацем».
Эксперт пояснила, что обычное печенье является десертом, а не повседневной едой. Для людей с диабетом, ожирением или высоким холестерином этот продукт и вовсе находится под запретом.
Здоровым людям диетолог разрешила не более одного печенья в первой половине дня. По её словам, такое лакомство нужно заслужить физической активностью, например, длительной пешей прогулкой.
Мухина связывает эпидемию ожирения в обществе с общим переизбытком углеводов в рационе. Она призвала строго контролировать потребление мучного и сладкого.
Отдельно проблему прокомментировала бариатрический хирург Наталья Бордан. Она отметила, что многие люди сталкиваются с незаметным, но опасным набором веса.
Врач советует бить тревогу, если индекс массы тела превышает 30 единиц. Даже при увеличении веса на 10% от привычного и появлении одышки стоит пройти медицинское обследование.