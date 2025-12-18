Лукинских: правильный дизайн увеличит стоимость сдачи квартиры в аренду

Инвестиции в качественный ремонт и дизайн квартиры способны значительно повысить доходность от ее сдачи в аренду. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщила дизайнер Юнна Лукинских.
По ее словам, средний объем вложений в такой ремонт составляет около 3 миллионов рублей, но затраты могут окупиться уже в первые месяцы. Эксперт привела в пример московскую квартиру площадью 133 квадратных метра, где ремонт позволил получить общую прибыль в 1,5 миллиона рублей за первый месяц аренды, включая залог и дополнительные платежи.
Лукинских подчеркнула, что в условиях высокой конкуренции на рынке жилья именно профессиональный дизайн помогает привлечь арендаторов и увеличить ставку. Она также отметила важность адаптации интерьера под целевую аудиторию, например, создавая функциональные пространства для семей или классические решения для бизнесменов.
Ранее сообщалось, что интерес к «семейным квартирам» в России за год увеличился вдвое.