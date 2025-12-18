Женскую кроссовку с останками медведя внутри вынесло на пляж в США

Дайверы во время погружения у берегов американского штата Флорида осмотрели потерпевший крушение в 1715 году испанский корабль и обнаружили там тысячу серебряных и пять золотых монет. По словам профильных специалистов, они, вероятнее всего, были отчеканены в испанских колониях: Мексике, Перу и Боливии.