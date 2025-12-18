Женскую кроссовку с останками медведя внутри вынесло на пляж в США

Специалисты закончили анализ останков, которые находились внутри женской кроссовки, найденной на побережье в американском штате Вашингтон. Оказалось, что мягкие ткани и кости принадлежат медведю.
Представители офиса шерифа округа Клаллам заявили, что пока не могут объяснить, как в обуви оказались кости хищника. Следователи осмотрели ближайшую местность и пока так и не нашли никаких дополнительных улик.
— Обувь была найдена 9 декабря примерно в 15 метрах от лодочной пристани на пляже Порт-Уильямс в парке округа Марли Нельсон, — передает журнал People.
Исследователи обнаружили на берегу Мексиканского залива таинственные «ведьмины бутылки», которые они запретили открывать. Один из таких ученых, Джейс Таннел, нашел загадочные сосуды неподалеку от Корпус-Кристи, штат Техас.
Дайверы во время погружения у берегов американского штата Флорида осмотрели потерпевший крушение в 1715 году испанский корабль и обнаружили там тысячу серебряных и пять золотых монет. По словам профильных специалистов, они, вероятнее всего, были отчеканены в испанских колониях: Мексике, Перу и Боливии.