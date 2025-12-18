Правительство РФ поддержало поправки в трудовой кодекс о сверхурочной работе

В четверг правительство России одобрило новые поправки в Трудовой кодекс. Эти правила должны сделать работу более гибкой и помочь решить проблему нехватки работников. Об этом сообщило РИА Новости.
Новые правила предлагали два министерства: Минэкономразвития и Минтруд. Они хотят, чтобы люди могли работать больше, если хотят брать сверхурочные и лучше зарабатывать. Также они хотят, чтобы малый и средний бизнес мог нанимать больше сотрудников на временные работы.
Одно из главных изменений — теперь можно работать больше 240 часов в год сверхурочно. Для малого и среднего бизнеса тоже есть изменения: теперь можно будет нанимать до 70 временных работников вместо 35.
Эти правила также защищают работодателей от недобросовестных работников. Например, если кто-то хочет работать меньше обычного, он должен сообщить об этом работодателю за пять дней. То есть это возможно, но нужно согласовать сокращенные рабочие дни заранее.
Ранее KP.RU сообщил, что глава ФНПР Сергей Черногаев рассказал президенту России Владимиру Путину о планирующихся изменениях в Трудовой кодекс.