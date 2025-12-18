Как не остаться без работы после новогоднего корпоратива: советы экспертов по этикету

Важно участвовать в мероприятии, а не сидеть в телефоне. Караман советует минимизировать использование гаджетов, чтобы проявлять уважение к окружающим. Уходить с праздника лучше элегантно, поблагодарив организаторов. Идеальное время для этого — через полтора-два часа после начала основной программы.