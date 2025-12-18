Ричмонд
Как не остаться без работы после новогоднего корпоратива: советы экспертов по этикету

Эксперт по этикету Горджес: На корпоратив важно выбирать уместный наряд.

Источник: Комсомольская правда

Новогодний корпоратив — это не просто вечеринка, а часть рабочей жизни, где важно соблюдать правила поведения. Эксперты по деловому этикету дали Regions рекомендации, как избежать ошибок и не испортить репутацию.

Пунктуальность и внешний вид имеют ключевое значение. Екатерина Горджес советует приходить вовремя и выбирать уместный наряд, избегая излишне откровенных или повседневных вариантов.

Оксана Караман также подчеркивает важность элегантности в одежде. Она отмечает, что даже на празднике сотрудник представляет компанию, поэтому следует сохранять профессиональный имидж.

Особое внимание нужно уделить культуре потребления алкоголя. Оба эксперта сходятся во мнении, что главное — знать свою меру, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

В общении стоит избегать острых тем, таких как политика, религия и обсуждение коллег. Горджес рекомендует заранее подготовить нейтральные темы для беседы, например, о путешествиях или хобби.

Важно участвовать в мероприятии, а не сидеть в телефоне. Караман советует минимизировать использование гаджетов, чтобы проявлять уважение к окружающим. Уходить с праздника лучше элегантно, поблагодарив организаторов. Идеальное время для этого — через полтора-два часа после начала основной программы.

Ранее в Госдуме предложили вместо проведения новогодних корпоративов выдавать работникам дополнительную, 13-ю зарплату. Парламентарии считают, что такой «подарок» будет приятнее для сотрудников.