Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стилист Урядова назвала россиянкам способы выбрать образ для Нового года

Ольга Урядова отметила, что основой праздничного наряда может стать маленькое черное платье, дополненное аксессуарами.

Источник: Аргументы и факты

Создать новогодний образ без крупных затрат можно, используя базовые вещи из собственного гардероба и добавив к ним несколько акцентных деталей. Такие рекомендации в комментарии для «Ленты.ру» дала персональный стилист Ольга Урядова.

По словам эксперта, основой праздничного наряда может стать маленькое черное платье, которое стоит дополнить металлическим ремнем, яркими аксессуарами или блестящими колготками. В качестве альтернативы стилист предложила сочетание блузы со струящейся юбкой или бархатными брюками, добавив к ним корсетный топ или крупные украшения.

Урядова также отметила, что для домашнего празднования подойдут пижамные комплекты, платья-комбинации или одежда в восточном стиле. Даже простую комбинацию из футболки и джинсов можно превратить в праздничную с помощью броского бодичейна или других сверкающих аксессуаров, создав необходимый акцент.

Ранее сообщалось, что в России увеличилось число компаний, производящих мебель, одежду и игрушки.