Стилист Урядова назвала россиянкам способы выбрать образ для Нового года

Создать новогодний образ без крупных затрат можно, используя базовые вещи из собственного гардероба и добавив к ним несколько акцентных деталей. Такие рекомендации в комментарии для «Ленты.ру» дала персональный стилист Ольга Урядова.
По словам эксперта, основой праздничного наряда может стать маленькое черное платье, которое стоит дополнить металлическим ремнем, яркими аксессуарами или блестящими колготками. В качестве альтернативы стилист предложила сочетание блузы со струящейся юбкой или бархатными брюками, добавив к ним корсетный топ или крупные украшения.
Урядова также отметила, что для домашнего празднования подойдут пижамные комплекты, платья-комбинации или одежда в восточном стиле. Даже простую комбинацию из футболки и джинсов можно превратить в праздничную с помощью броского бодичейна или других сверкающих аксессуаров, создав необходимый акцент.
