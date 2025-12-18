В Петербурге нашли способы переработки отходов угольных электростанций в бетон

Всероссийский научно-исследовательский институт гидротехники (ВНИИГ) им. Б. Е. Веденеева был создан в 1921 году по постановлению Совета Народных Комиссаров для решения мелиоративных и водохозяйственных проблем, став первым в стране учреждением такого рода. Благодаря его разработкам проводился план по электрификации страны ГОЭЛРО и строились первые ГЭС страны. Сегодня он является крупнейшим институтом в России, который решает вопросы, связанные с гидротехническим строительством, находится в Санкт-Петербурге и имеет несколько филиалов.