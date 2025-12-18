Дети Райнера впервые прокомментировали трагедию с убийством родителей

Дети американского режиссера Роба Райнера Роми и Джейк впервые высказались об убийстве их отца и матери Мишель. Официальное заявление в среду, 17 декабря, они сделали в беседе с газетой People.
По их словам, утрата родителей стала для семьи разрушительным ударом. Мишель и Роб были для них не только семьей, но и самыми «лучшими друзьями».
— Словами не в силах передать ту невообразимую боль, которую мы испытываем каждую минуту. Ужасная и опустошающая потеря наших родителей — Роба и Мишель Райнер. Это то, с чем никто не должен сталкиваться, — цитируют их в издании.
Роми и Джейк выразили благодарность за поддержку и соболезнования. Они также призвали общественность уважать их частную жизнь и относиться к происходящему с состраданием.
О трагедии стало известно 15 декабря: на телах Райнеров нашли многочисленные ножевые ранения. Позднее СМИ сообщили, что Райнеру и его супруге перерезали горло во время семейной ссоры. В рамках расследования убийства режиссера полиция Лос-Анджелеса задержала его сына Ника.