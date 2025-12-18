Россиянам назвали самую полезную красную рыбу

Чавыча или королевский лосось — наиболее ценный для здоровья вид красной рыбы. Она лидирует по содержанию жирных кислот омега-3, критически важных для сосудов и работы мозга. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.