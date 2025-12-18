Россиянам назвали самую полезную красную рыбу

Чавыча или королевский лосось — наиболее ценный для здоровья вид красной рыбы. Она лидирует по содержанию жирных кислот омега-3, критически важных для сосудов и работы мозга. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.
Специалист пояснила, что рекордное количество омега-3 делает эту рыбу лучшим выбором для профилактики болезней сердца. Также она помогает поддерживать в хорошем состоянии когнитивные функции человека.
Сухорукова добавила, что чавыча богата витамином D и селеном, укрепляющими кости. Мощный антиоксидант астаксантин в её составе, по словам врача, способствует замедлению старения организма.
При этом президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев констатировал, что любимой рыбой россиян остаётся селёдка. Эксперт отметил, что в топе потребительского спроса также находятся лососёвые виды, треска, минтай и скумбрия.