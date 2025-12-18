«Связь поколений»: Союз журналистов Москвы провел мероприятие, посвященное 80-летию Победы

В этот раз почетным гостем СЖМ стал вице-спикер Государственной Думы РФ, руководитель Международного патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов. На заседание круглого стола «Связь поколений» пришли ветераны журналистики — дети войны и первых послевоенных лет. Они поделились своим мнением об особенностях работы с молодежью, о том, как лучше донести до нее истинные факты истории.