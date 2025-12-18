«Связь поколений»: Союз журналистов Москвы провел мероприятие, посвященное 80-летию Победы

В Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войны в Союзе журналистов Москвы 18 декабря прошло заключительное мероприятие из цикла, посвященного этому юбилею и теме защиты исторической правды о подвиге нашего народа. Мероприятие прошло при поддержке АНО «Евразия».
Первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина рассказала, что год, прошедший под знаком 80-летия Победы и посвященный Защитникам Отечества, был ознаменован многими важными мероприятиями, которые внесли вклад в сохранение памяти о народном подвиге.
В этот раз почетным гостем СЖМ стал вице-спикер Государственной Думы РФ, руководитель Международного патриотического движения «Победа 9/45» Борис Чернышов. На заседание круглого стола «Связь поколений» пришли ветераны журналистики — дети войны и первых послевоенных лет. Они поделились своим мнением об особенностях работы с молодежью, о том, как лучше донести до нее истинные факты истории.
«Каждый из вас — это мост между прошлым и будущим, который позволяет нам помнить и уважать тех, кто сражался за нашу свободу, — сказал Борис Чернышов, обращаясь к участникам круглого стола. — Правда о Великой Победе, о подвиге народов постсоветского пространства остается важной частью национальной идентичности».
Особая забота Союза журналистом Москвы и движения «Победа 9/45» — поддержка участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей. В госпиталях и реабилитационных центрах Тулы, Воронежа и Подмосковья состоялись патриотические концерты «Музыка Побед. Споем для героев».