Эксперт Великая: снижение числа трудоголиков в РФ связано с профвыгоранием

Снижение числа трудоголиков на рынке труда связано с профессиональным выгоранием и общей демотивацией сотрудников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала эксперт Екатерина Великая.
По ее словам, люди стали меньше задерживаться на работе из-за усталости и нежелания выходить из зоны комфорта. Эксперт отметила, что корпоративная культура изменилась, и сотрудники теперь реже участвуют в мероприятиях, предпочитая отдых дома. Великая также указала на различия между поколениями, где молодежь менее склонна к переработкам.
Причиной текущей ситуации HR-эксперт назвала сокращения персонала в российских компаниях, которые приводят к демотивации оставшихся сотрудников. В такой обстановке люди не видят смысла в дополнительном времени на работе.
