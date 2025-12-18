Ричмонд
Эксперт Великая: снижение числа трудоголиков в РФ связано с профвыгоранием

Россияне стали меньше задерживаться на работе из-за усталости и нежелания выходить из зоны комфорта.

Источник: Аргументы и факты

Снижение числа трудоголиков на рынке труда связано с профессиональным выгоранием и общей демотивацией сотрудников. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказала эксперт Екатерина Великая.

По ее словам, люди стали меньше задерживаться на работе из-за усталости и нежелания выходить из зоны комфорта. Эксперт отметила, что корпоративная культура изменилась, и сотрудники теперь реже участвуют в мероприятиях, предпочитая отдых дома. Великая также указала на различия между поколениями, где молодежь менее склонна к переработкам.

Причиной текущей ситуации HR-эксперт назвала сокращения персонала в российских компаниях, которые приводят к демотивации оставшихся сотрудников. В такой обстановке люди не видят смысла в дополнительном времени на работе.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил резкий рост зарплат у курьеров.