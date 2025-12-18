Адвокат Лурье заявила, что после победы в деле Долиной поверила в правосудие

Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, призналась, что поверила в правосудие после победы в Верховном суде по делу вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.
— Если после решения в Хамовническом суде я вышла и сказала, что оно убивает правосудие, то теперь я говорю, что правосудие есть, — передает слова юриста телеканал РЕН ТВ.
Верховный суд встал на сторону Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Долина на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Свириденко после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки». Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».
Народный артист России Юрий Антонов в то же время выразил сомнение в возможности «приютить» Долину после того, как она лишилась квартиры в Хамовниках.