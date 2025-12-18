Плюс 19,98 рубля: в Уфе подорожала услуга вывоза и переработки снега

В Уфе утвержден новый тариф на прием и переработку снега для Советского района на текущий зимний сезон. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документу, в сезон 2025−2026 годов услуга, оказываемая МБУ «Служба по благоустройству Советского района», будет стоить 220,15 рублей за один кубический метр (без учета НДС).
Таким образом, стоимость утилизации снега выросла по сравнению с прошлой зимой, когда тариф составлял 200,18 рубля за кубометр.
Контроль за исполнением постановления возложен на главу администрации Советского района Уфы Айдара Базгудинова.
