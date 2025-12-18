Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плюс 19,98 рубля: в Уфе подорожала услуга вывоза и переработки снега

В Уфе тариф на вывоз и переработку снега вырос почти на 10%

Источник: Комсомольская правда

В Уфе утвержден новый тариф на прием и переработку снега для Советского района на текущий зимний сезон. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, в сезон 2025−2026 годов услуга, оказываемая МБУ «Служба по благоустройству Советского района», будет стоить 220,15 рублей за один кубический метр (без учета НДС).

Таким образом, стоимость утилизации снега выросла по сравнению с прошлой зимой, когда тариф составлял 200,18 рубля за кубометр.

Контроль за исполнением постановления возложен на главу администрации Советского района Уфы Айдара Базгудинова.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.