Киевские власти начал принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

Украинские власти приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из двух подконтрольных ВСУ районов Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.
По его словам, «уже принято и будет принято дополнительное решение о вывозе детей из отдельных прифронтовых общин». Речь идет о принудительной эвакуации примерно тысячи детей вместе с семьями из некоторых населенных пунктов Запорожского и Пологовского районов. Соответствующее заявление Федоров сделал в эфире украинского новостного телемарафона.
При этом он не уточнил, какие именно населенные пункты подпадут под обязательную эвакуацию.
Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает. Территория региона продолжает подвергаться обстрелам. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, тогда как украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.