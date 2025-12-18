Киевские власти начал принудительную эвакуацию детей из Запорожской области

Запорожская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года, результаты которого Киев не признает. Территория региона продолжает подвергаться обстрелам. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, тогда как украинские войска удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области является Мелитополь.