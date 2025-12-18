Лучше без красной икры на новогоднем столе: Специалисты уточняют, почему деликатес, который не доступен многим гражданам Молдовы, может быть опасен для здоровья

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) предупреждает — икра, купленная в неавторизованных точках продажи, опасна для здоровья.
Агентство напоминает — икра является крайне скоропортящимся продуктом и может представлять реальную опасность для здоровья, если ее неправильно обрабатывать, транспортировать или хранить.
Власти уточняют — покупка «у физических лиц, из багажников автомобилей, на импровизированных рынках или в Интернете представляет серьезный риск», так как не проходит ветеринарный контроль и не имеет сертификатов качества.
Для предотвращения пищевых токсикоинфекций ANSA рекомендует потребителям приобретать икру исключительно в специализированных магазинах, супермаркетах или на зарегистрированных агропродовольственных рынках.
«Важно проверять целостность упаковки, полноту маркировки, внешний вид и запах продукта, а также соблюдение режима хранения при температуре от 0 до +4 °C», — подчеркнули представители Нацагентства общественного здоровья.
В то же время учреждение напоминает экономическим агентам и импортёрам — называть имитированные продукты «Икра» или «Краб» запрещено.
Гражданам рекомендуется сообщать о любых нарушениях в колл-центр ANSA по телефону 022−511−511.
