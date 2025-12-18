Лукашенко заявил, что среди беглых за границей сотни агентов Беларуси

Также Александр Лукашенко рассказал, что во время последних переговоров американцы попросили перерыв, чтобы подумать. Это произошло, когда белорусская сторона сказала, что не станет выводить — «всяких там “бчбшников” и прочих» в Литву. Вместо этого Беларусь предложила вывозить помилованных заключенных в Украину в обмен на нескольких белорусских пленных, воевавших на стороне России, и россиян.