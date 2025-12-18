Лукашенко заявил, что среди беглых за границей сотни агентов Беларуси

Президент Беларуси сказал, что среди беглых за рубежом сотни белорусских агентов.
Так, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту, белорусский лидер высказался о реакции оппозиции за границей. И отметил, что на «реакцию подковерную белорусских центров», заметила американская сторона. На, что представителям США, глава Беларуси сказал, что в Минске обо всем знают, так как среди беглых сотни белорусских агентов.
— Я уже американцам сказал: «Ребята, что вы переживаете, мы в теме. Мы все это знаем». Потому что половина тех, кто сбежал, — это наши агенты, — пояснил он.
В связи с этим Лукашенко сказал представителю США, что американской стороне следует честно вести переговоры. И добавил образно, что не успеют они повернуться, а в Минске уже знают.
— Они попробовали так это дипломатично выкручиваться. Но не получится, — прокомментировал белорусский лидер.
Также Александр Лукашенко рассказал, что во время последних переговоров американцы попросили перерыв, чтобы подумать. Это произошло, когда белорусская сторона сказала, что не станет выводить — «всяких там “бчбшников” и прочих» в Литву. Вместо этого Беларусь предложила вывозить помилованных заключенных в Украину в обмен на нескольких белорусских пленных, воевавших на стороне России, и россиян.
— Я попросил, чтобы россиян, как это было в первой группе, — калек отдали, без ног, без рук. Потому что они умрут. Мы хоть спасем их. Радость будет родителям: хоть калека, но вернулся домой живой, — рассказал глава Беларуси.
Белорусский президент заметил, что Литва планировала устроить шоу со встречи помилованных, о чем Минску стало известно. И напомнил, что среди беглых сотни агентов Беларуси, которые — «пришли в состояние».
— Там сотни наших агентов. Ну не все же уже очумевшие — в состояние пришли. Иван Станиславович (председатель КГБ Иван Тертель. — Ред.), я же фамилии не называю. Я сам понимаю, что это — героические люди, — заключил он.
