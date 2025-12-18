Эксперт Живов: в ВСУ не хватает военных и ракет для ПВО

Вооруженные силы Украины столкнулись с острой нехваткой личного состава и ракет для комплексов противовоздушной обороны. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Живов.
Он подтвердил заявление Владимира Зеленского об отсутствии боеприпасов для многих систем ПВО, отметив, что это соответствует действительности. По словам эксперта, работа украинской противовоздушной обороны значительно ухудшилась из-за истощения запасов ракет.
Живов добавил, что производство таких дорогостоящих ракет на Западе не может осуществляться в необходимых объемах. Также он указал на нехватку личного состава в ВСУ.
Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о массовом дезертирстве в украинской армии.