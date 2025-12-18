Бовт: Барщевский мог уйти с поста в КС РФ из-за скандала Долиной

Решение Михаила Барщевского уйти с поста в Конституционном суде (КС) РФ может быть связано с делом российской певицы Ларисы Долиной. Об этом в четверг, 18 декабря, рассказал политолог Георгий Бовт в своем Telegram-канале.
По его словам, юрист мог покинуть пост представителя правительства при КС, так как косвенно связан со скандальным делом с недвижимостью артистки.
— В Верховном суде интересы певицы Долиной по известному скандальному делу представляла адвокат Мария Пухова, адвокат коллеги адвокатов города Москвы «Барщевский и партнеры», — напомнил Бовт в публикации.
Ранее Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, призналась, что поверила в правосудие после победы в Верховном суде по делу вокруг квартиры народной артистки России Ларисы Долиной.
Верховный суд встал на сторону Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».