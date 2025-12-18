Олимпийский чемпион Никита Нагорный отметил медную свадьбу

Знаменитый ростовский гимнаст, олимпийский чемпион Никита Нагорный 18 декабря отметил седьмую годовщину брака — медную свадьбу. Спортсмен поделился личным праздником с поклонниками, опубликовав в своих социальных сетях трогательную совместную фотосессию с супругой.
— Семь лет как один миг, — написал Никита Нагорный под снимками.
Публикация мгновенно вызвала живой отклик у аудитории За несколько часов она набрала десятки тысяч лайков и сотню комментариев. Подписчики и коллеги спортсмена оставили множество теплых пожеланий семье взаимопонимания, любви и счастья.
Напомним, Никита Нагорный блестяще выступил на Олимпийских играх в Токио в 2021 году. В напряженном командном многоборье именно его уверенное выступление в решающих дисциплинах принесло сборной России золотые медали. Команда, в составе которой был Нагорный, с отрывом в 0.103 балла опередила гимнастов Японии, продемонстрировав высочайшее мастерство и волю к победе.
