Ученые выяснили, как соблюдение циркадных режимов помогает бороться с раком

Ученым удалось обнаружить связь между циркадным режимом и способностью организма сопротивляться раковым клеткам. Открытие сделали исследователи из лаборатории Колд-Спринг-Харбор.
Специалисты ввели мышам раковые клетки. Они заметили, что у грызунов появились проблемы с выработкой кортикостерона — гормона стресса. У людей за это отвечает кортизол, который участвует в циркадных режимах.
При наличии заболевания процесс выработки гормона сбивается. Кроме того, нарушается циркадный ритм, что приводит к ухудшению здоровья. Поэтому ученые искусственно наладили мышам цикл ночи и дня и заметили, что сопротивляемость организма раковым клеткам выросла.
Это доказывает, что противораковый эффект достигается при условии соблюдения циркадного режима, следует из данных на сайте лаборатории.
Ранее инфекционист, директор компании DiaPrep Systems в Атланте Михаил Фаворов рассказал, как проходят исследования, нужные для создания препарата, называемого «вакциной от рака». 29 октября производство первой российской вакцины от вируса папилломы стартовало в России.