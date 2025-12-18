Милонов призвал россиян отказаться от «Тайного Санты»

«Тайный Санта — отрыжка западного карго-культа, уничтожающая наш новогодний праздник. Осенью играют в Хэллоуин, а зиму встречают обезьяньими игрищами в Санту, не приходя в сознание. Если хочешь сделать подарок — делай как человек, не превращая это в гибрид сериала “Секс в большом городе” и “Друзья”, — сказал Милонов, отвечая на вопрос, стоит ли в России запретить “Тайного Санту”.