В Госдуме предложили запретить детям создавать аккаунты в соцсетях

В Госдуме предложили запретить создавать аккаунты в соцсетях детям до 16 лет.

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить создавать аккаунты в социальных сетях детям до 16 лет.

«Считаю, что до 16 лет дети не должны иметь свои аккаунты в социальных сетях. Доступ туда должен быть строго ограничен. Считаю, что также нужно пересмотреть стандарты и нормы “родительского контроля”, которые не соответствуют действительности и которые дети без труда обходят для просмотра социально опасного контента», — сказал он РИА Новости.

Хамзаев считает, что в некоторых социальных сетях ребенка ничего не ждет, кроме «буллинга и разжигания межнациональной и межконфессиональной розни».

«В социальных сетях, мессенджерах нет никакого контроля, об этом мы говорим не первый год: Роскомнадзор блокирует запрещенный контент, специализированные службы выявляют новые угрозы. Но вопрос сегодня: сделать так, чтобы наши дети были ограждены от деструктива», — подчеркнул парламентарий.