Два друга из бедного района случайно нашли редкий бриллиант за 4 млн рублей

Два друга в Индии нашли редкий зелёный бриллиант, который оценили в сумму свыше 50 тысяч долларов (более 4 млн рублей). Об этом пишет британское издание The Sun.
Драгоценный камень нашли 24-летний Сатиш Хатик и 23-летний Саджид Мохаммед в регионе Панна, известном как зона залежей алмазов и одновременно район высокой бедности. Найденный камень они передали официальному городскому оценщику.
Эксперт Анупам Сингх подтвердил подлинность находки. Вес алмаза составляет 15,34 карата, а его качество позволяет отнести его к высшей ювелирной категории. Окончательная цена будет зависеть от текущих котировок на мировом рынке.
По закону Индии, все алмазы, найденные на арендованных землях, должны быть переданы государству и проданы на официальном правительственном аукционе. Такие торги проходят ежеквартально.
Узнав о высокой оценке, друзья заявили, что вне себя от радости и называют эту находку главным событием в своей жизни. Они получат долю выручки с продажи.
