Ученые поставили под сомнение пользу отказа от сливочного масла

Эффект от ограничений был более заметен в группе высокого риска. Польза проявлялась, когда насыщенные жиры замещали полиненасыщенными, а не просто общее количество жиров снижалось. При этом такая замена коррелировала со снижением смертности от любых причин, передает Annals of Internal Medicine.