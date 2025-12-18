Ученые поставили под сомнение пользу отказа от сливочного масла

Исследователи выяснили, что отказ от сливочного масла и других продуктов с высокой долей насыщенных жиров не снижает общую смертность среди людей, имеющих низкий или средний риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые проанализировали информацию о 66 тысячах участников клинических испытаний, которые длились минимум два года. Они сравнивали влияние диет со сниженным уровнем насыщенных жиров с заменой этих жиров другими компонентами питания.
Насыщенные жиры в основном присутствуют в продуктах животного происхождения. Ранее исследования связывали их чрезмерное употребление с увеличением вероятности развития болезней сердца и сосудов, а также с повышением уровня холестерина.
Результаты нового анализа показали, что у людей с изначально низким риском сердечно-сосудистых патологий сокращение потребления насыщенных жиров не привело к уменьшению количества инфарктов, инсультов или случаев смерти в течение пяти лет мониторинга.
Эффект от ограничений был более заметен в группе высокого риска. Польза проявлялась, когда насыщенные жиры замещали полиненасыщенными, а не просто общее количество жиров снижалось. При этом такая замена коррелировала со снижением смертности от любых причин, передает Annals of Internal Medicine.
Ученые из Медицинского центра Бригама пришли к выводу, что употребление соевого, рапсового и оливкового масел может снизить риск летального исхода от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, в то время как сливочное масло, наоборот, увеличивает этот риск.