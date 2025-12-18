«Яндекс» намерен усилить сигналы у роботов-доставщиков при приближении к людям

Компания «Яндекс» планирует усилить звуковые сигналы у роботов-доставщиков при близком нахождении рядом с человеком после инцидента на Арбате. Об этом в четверг, 18 декабря, сообщили в пресс-службе организации.
Речь идет об инциденте произошедшем на столичной улице Арбат. Женщина во время прогулки заметила роботов-доставщиков, которых решила снять на видео. Прохожая не увидела, как один из них оказался за ней. Она споткнулась об него и, перевернувшись вниз головой, упала на дорогу.
На данный момент компания находится в контакте с пострадавшей женщиной.
— Мы уже разбираем эпизод по всем данным движения и видим в нeм важный сигнал: дополнительно доработаем поведение робота в подобных сценариях, в том числе усилим звуковые предупреждения, — цитирует заявление агентство городских новостей «Москва».
