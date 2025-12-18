«Яндекс» намерен усилить сигналы у роботов-доставщиков при приближении к людям

Речь идет об инциденте произошедшем на столичной улице Арбат. Женщина во время прогулки заметила роботов-доставщиков, которых решила снять на видео. Прохожая не увидела, как один из них оказался за ней. Она споткнулась об него и, перевернувшись вниз головой, упала на дорогу.