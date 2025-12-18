Ричмонд
Уехавший в Израиль экс-ведущий Первого канала Привольнов рассказал о высоких ценах

Уехавший из России в Израиль Антон Привольнов, который раньше был ведущим программы «Контрольная закупка» на Первом канале, на YouTube-канал Sheinkin40 посетовал на высокую стоимость жилья в Тель-Авиве.

— Иногда думаю: «Господи, как они все это смогли? И как они смогли сделать так, чтобы эта недвижимость стоила дороже, чем где бы то ни было?», — отметил журналист.

По словам Привольнова, в Тель-Авиве, где он проживает, зимой температура воздуха составляет 23 градуса. Он отметил, что в холодное время года в городе примерно такая же погода, как в Москве летом.

Кроме того, экс-ведущий «Первого» рассказал, что в Израиле русскоязычных мигрантов, которые часто жалуются на отсутствие привычных комфортных условий, называют «тыквенный латте».

Привольнов — не единственная российская знаменитость, переехавшая в Израиль. Ранее появилась информация, что певица Алла Пугачева и ее муж, телеведущий Максим Галкин* живут в Израиле за счет известного олигарха и давнего друга артистки.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.